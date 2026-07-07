Moeder en vriendin veroordeeld voor zware kindermishandeling in Utrecht

De rechtbank in Utrecht heeft een moeder en een vriendin van haar veroordeeld tot celstraffen voor ernstige kindermishandeling in Utrecht. Moeder Karlijn van R. (37) kreeg de hoogste straf, namelijk veertien maanden waarvan vier voorwaardelijk. Haar vriendin Chantal S. (42) moet twaalf maanden de cel in, waarvan zes voorwaardelijk. Beide vrouwen moeten de twee kinderen van destijds 6 en 9 jaar ook een schadevergoeding betalen.

Benieuwd welke straffen er zijn in Nederland? In bovenstaande video leggen we dat voor je uit.

Het OM eiste gelijke straffen voor de vrouwen, namelijk twee jaar celstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar.

De rechtbank stelde dinsdag vast dat de moeder haar kinderen tussen augustus 2023 en augustus 2024 stelselmatig heeft mishandeld. Haar vriendin is volgens de rechter medeplichtig.

De mishandeling kwam op 19 augustus 2024 aan het licht na meldingen van buren. Volgens de rechtbank zijn de kinderen geschopt en geslagen, kregen ze soms een dag lang geen eten of drinken en gingen ze niet altijd naar school. Ook werden ze opgesloten op hun kamer en mochten ze soms niet naar de wc, waardoor de kinderen in hun eigen urine of ontlasting op de grond zaten.

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De mishandeling begon na de scheiding van Van R. in 2023. Ze had veel stress en was onzeker over de opvoeding. Instanties als Veilig Thuis en het buurtteam vroegen S. om haar vriendin, die ze al kende van school, te helpen.

De twee hadden continu contact en stuurden elkaar in drie maanden tijd duizenden WhatsApp-berichten, waarbij Van R. ook foto's deelde van haar kinderen die bijvoorbeeld op de grond hadden geplast.

Kindermishandeling in Stadskanaal

In Stadskanaal loopt ook een strafzaak tegen twee bevriende vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van twee jonge kinderen. Justitie verdenkt hen onder meer van poging tot doodslag en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Een meisje van 6 raakte daarbij zo ernstig gewond dat zij in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gehouden.