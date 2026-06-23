OM eist 2 jaar cel tegen vriendinnen voor kindermishandeling Utrecht

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft twee jaar cel geëist tegen twee vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van twee kinderen in Utrecht. Volgens justitie mishandelde de 37-jarige Karlijn van R. haar zoon en dochter gedurende langere tijd. Haar vriendin Chantal S. (42) zou daarbij een sturende rol hebben gespeeld en wordt daarom als medeplichtige gezien.

Welke straffen zijn er in Nederland? Dat vertellen we in de video boven aan het artikel.

Het OM beschuldigt de moeder ervan in de periode van 1 augustus 2023 tot en met 19 augustus 2024 haar kinderen geschopt en geslagen te hebben en hen soms een dag lang te hebben onthouden van eten of drinken. Ook werden zij soms opgesloten in hun slaapkamer en werden ze als straf onder een koude douche gezet of gekleineerd. Omdat ze niet altijd naar de wc mochten, zaten de kinderen in hun eigen urine of ontlasting op de grond.

Stress en onzekerheid

De mishandeling begon in de periode na de scheiding van Van R. Volgens haar had ze veel stress en stond ze er in de opvoeding alleen voor. Omdat ze erg onzeker was, vroeg ze haar vriendin om hulp. "Ik nam het advies van Chantal aan, omdat ik niet wist hoe ik ervoor kon zorgen dat de kinderen naar mij luisteren. Zij zei dat het aan mij lag en ik strenger moest straffen," zei Van R. in de rechtbank.

Volgens haar bedreigde haar vriendin haar als ze zich niet hield aan bepaalde afspraken die ze hadden gemaakt. S. ontkent de dreigementen en het aansturen op hardhandig gedrag. "Ik heb haar nooit ergens toe gedwongen", zei S. tegen de rechter. Volgens haar advocaat is ze meegesleept in de situatie toen deze al "totaal ontspoord" was.

Het OM spreekt van een "toxische relatie" tussen de twee vrouwen, die aanvankelijk begon als vriendschap. De moeder heeft in de mishandeling een "uitvoerende rol" gehad, S. is volgens het OM medeplichtig omdat zij een "sturende rol" had. Via duizenden appjes en gesprekken via Facetime gaf zij advies hoe haar vriendin met haar kinderen moest omgaan.

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Kindermishandeling in Stadskanaal

In Stadskanaal loopt ook een strafzaak tegen twee bevriende vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van twee jonge kinderen. Justitie verdenkt hen onder meer van poging tot doodslag en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Een meisje van 6 raakte daarbij zo ernstig gewond dat zij in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gehouden. De rechtbank besloot begin deze maand dat de twee verdachten nog negentig dagen in voorarrest blijven.