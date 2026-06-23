OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

OM eist 2 jaar cel tegen vriendinnen voor kindermishandeling Utrecht

Rechtszaak

Vandaag, 18:18

Link gekopieerd

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft twee jaar cel geëist tegen twee vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van twee kinderen in Utrecht. Volgens justitie mishandelde de 37-jarige Karlijn van R. haar zoon en dochter gedurende langere tijd. Haar vriendin Chantal S. (42) zou daarbij een sturende rol hebben gespeeld en wordt daarom als medeplichtige gezien.

Welke straffen zijn er in Nederland? Dat vertellen we in de video boven aan het artikel.

Het OM beschuldigt de moeder ervan in de periode van 1 augustus 2023 tot en met 19 augustus 2024 haar kinderen geschopt en geslagen te hebben en hen soms een dag lang te hebben onthouden van eten of drinken. Ook werden zij soms opgesloten in hun slaapkamer en werden ze als straf onder een koude douche gezet of gekleineerd. Omdat ze niet altijd naar de wc mochten, zaten de kinderen in hun eigen urine of ontlasting op de grond.

Stress en onzekerheid

De mishandeling begon in de periode na de scheiding van Van R. Volgens haar had ze veel stress en stond ze er in de opvoeding alleen voor. Omdat ze erg onzeker was, vroeg ze haar vriendin om hulp. "Ik nam het advies van Chantal aan, omdat ik niet wist hoe ik ervoor kon zorgen dat de kinderen naar mij luisteren. Zij zei dat het aan mij lag en ik strenger moest straffen," zei Van R. in de rechtbank.

Volgens haar bedreigde haar vriendin haar als ze zich niet hield aan bepaalde afspraken die ze hadden gemaakt. S. ontkent de dreigementen en het aansturen op hardhandig gedrag. "Ik heb haar nooit ergens toe gedwongen", zei S. tegen de rechter. Volgens haar advocaat is ze meegesleept in de situatie toen deze al "totaal ontspoord" was.

Het OM spreekt van een "toxische relatie" tussen de twee vrouwen, die aanvankelijk begon als vriendschap. De moeder heeft in de mishandeling een "uitvoerende rol" gehad, S. is volgens het OM medeplichtig omdat zij een "sturende rol" had. Via duizenden appjes en gesprekken via Facetime gaf zij advies hoe haar vriendin met haar kinderen moest omgaan.

Lees ook:

Dit weten we nu over de gruwelijke mishandeling van 2 kinderen in Stadskanaal
Dit weten we nu over de gruwelijke mishandeling van 2 kinderen in Stadskanaal

Kindermishandeling in Stadskanaal

In Stadskanaal loopt ook een strafzaak tegen twee bevriende vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van twee jonge kinderen. Justitie verdenkt hen onder meer van poging tot doodslag en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Een meisje van 6 raakte daarbij zo ernstig gewond dat zij in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gehouden. De rechtbank besloot begin deze maand dat de twee verdachten nog negentig dagen in voorarrest blijven.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

'Rillingen over mijn rug': burgemeester reageert op drama in Stadskanaal
'Rillingen over mijn rug': burgemeester reageert op drama in Stadskanaal
'Moeders Stadskanaal al langer bekend bij instanties, rapport lag al klaar'
'Moeders Stadskanaal al langer bekend bij instanties, rapport lag al klaar'
Gruwelijke details over mishandeling Stadskanaal: buurt geschokt
Gruwelijke details over mishandeling Stadskanaal: buurt geschokt

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.