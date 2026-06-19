Aangehouden kind na dood echtpaar in Meerstad is 15 jaar oud

Het kind dat door de politie is aangehouden voor de dood van het 53-jarige echtpaar uit Meerstad, is 15 jaar oud. Dat blijkt uit een reactie van de burgemeester op het gezinsdrama in de Groningse plaats. Het tienermeisje wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar ouders.

Een 53-jarige man en een 53-jarige vrouw uit Meerstad zijn in de nacht van woensdag op donderdag dood aangetroffen in een woning in de wijk. De politie doet nog volop onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Buurtbewoners in het Groningse Meerstad lieten donderdag weten geschokt te zijn, zo is te zien in bovenstaande video.

De 15-jarige verdachte zou beelden van het misdrijf hebben gedeeld met leerlingen van haar school. Haar huisdier, een golden retriever, zou ook steekwonden hebben. De politie doet daar geen mededelingen over. Verder gaan er veel verhalen rond over het gedrag van het meisje. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met haar advocaat.