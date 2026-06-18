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Meerstad in shock na dood echtpaar en aanhouding dochter: 'Heel triest'

Crime

Vandaag, 17:27

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Buurtbewoners in het Groningse Meerstad zijn geschokt nadat in de nacht van woensdag op donderdag een 53-jarige man en een 53-jarige vrouw dood in hun woning werden aangetroffen. Dat vertellen ze donderdagmiddag tegen Hart van Nederland. Het echtpaar is vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De politie heeft de dochter aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident.

Buurtbewoners kunnen niet bevatten wat er zich in de nacht van woensdag op donderdag in hun buurt heeft afgespeeld. Een man noemt het "heel triest". "Ik ben geschokt en ontzet", zegt hij. Een buurvrouw laat weten dat het "hele lieve, rustige mensen" waren. "Het kind was veel alleen, speelde veel alleen en praatte eigenlijk nooit."

Een oud klasgenoot bevestigt dat de dochter erg op zichzelf was. "Volgens mij was ze wel onzeker, ze praatte niet veel. Dit komt hard binnen."

Beperkingen

De verdachte zit in beperkingen en heeft daardoor alleen contact hebben met een advocaat. Volgens meerdere media zou de verdachte 13 jaar oud zou zijn. De politie heeft dit niet bevestigd.

In bovenstaande video vertellen buurtbewoners over het gezin.

Door Redactie Hart van Nederland

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