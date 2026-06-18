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Kind aangehouden na vondst dode ouders in woning Meerstad

Crime

Vandaag, 11:30

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De 53-jarige man en een 53-jarige vrouw uit het Groningse Meerstad die in de nacht van woensdag op donderdag dood zijn aangetroffen in een woning in Meerstad, zijn vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen. Een kind uit het gezin is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident.

De politie begon na de vondst direct een onderzoek naar de toedracht. Er wordt onder meer tactisch en forensisch onderzoek gedaan. Ook wordt de verdachte verhoord. Die zit inmiddels in beperkingen en kan daardoor alleen contact hebben met een advocaat.

Volgens RTV Noord is de minderjarige dochter van het echtpaar aangehouden. Meerdere media melden dat zij 13 jaar oud zou zijn. Burgemeester van Groningen Roeling Kamminga spreekt van een tragische gebeurtenis. Haar gedachten gaan uit "naar de familie, vrienden en bekenden van het echtpaar."

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Door Redactie Hart van Nederland

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