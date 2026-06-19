Dit weten we nu over het familiedrama in Meerstad

Een 53-jarig echtpaar is in de nacht van woensdag op donderdag dood aangetroffen in een woning in het Groningse Meerstad. Hun kind is door de politie aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij hun dood. Wat heeft zich in het huis afgespeeld en wat weten we tot nu toe?

Na de vondst van de 53-jarige vader en moeder in hun eigen woning doet de politie onderzoek. Buurtbewoners zagen mensen in witte pakken rondlopen voor forensisch onderzoek. Wie melding bij de politie heeft gemaakt van het overleden echtpaar, is niet bekend.

Hond met steekwonden

Al snel werd een verdachte aangehouden. Die zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met diens advocaat. Regionale omroep RTV Noord meldde al snel dat het gaat om de 13-jarige tienerdochter van het stel. De politie heeft alleen bevestigd dat de verdachte een kind van de slachtoffers is.

Dat de verdachte in beperkingen zit, komt niet vaak voor bij minderjarige verdachten. Het kind is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de ouders. Volgens Dagblad van het Noorden zou de hond van het gezin, een golden retriever, steekwonden hebben gehad.

Beelden rondgestuurd

De krant meldt daarnaast dat het kind volgens schoolgenoten beelden van het misdrijf heeft rondgestuurd. Het zou gaan om foto's. Scholen hebben vrijdag een inloopmoment georganiseerd voor ouders en kinderen, waarbij ook mensen van Slachtofferhulp aanwezig zullen zijn.

Veel van de details die naar buiten komen, worden niet bevestigd door de politie. De politie is ook terughoudend in haar berichtgeving, omdat er een minderjarig kind bij betrokken is.