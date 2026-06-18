OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Verdachte tiener Meerstad zou beelden hebben gedeeld met medeleerlingen

Crime

Vandaag, 21:16

Link gekopieerd

Het tienermeisje uit de Groningse wijk Meerstad dat verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van haar ouders, zou beelden van het misdrijf hebben gedeeld met leerlingen van haar school. Dat meldt Dagblad van het Noorden.

Een 53-jarige man en een 53-jarige vrouw uit Meerstad zijn in de nacht van woensdag op donderdag dood aangetroffen in een woning in de wijk. Een minderjarige verdachte is aangehouden, meldt de politie. Het zou om de 13-jarige dochter van het echtpaar gaan. De politie kan dit desgevraagd niet bevestigen.

Beelden

Dagblad van het Noorden sprak met medeleerlingen van de verdachte. Volgens hen zou het meisje beelden hebben verspreid van haar overleden ouders. De politie doet daar geen mededelingen over. De blonde golden retriever van het gezin had daarnaast steekwonden, aldus het dagblad. Ook hier doet de politie geen mededelingen over.

De politie doet nog volop onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Buurtbewoners in het Groningse Meerstad lieten donderdag weten geschokt te zijn, zo is te zien in bovenstaande video. De politie heeft de minderjarige aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Meerstad in shock na dood echtpaar en aanhouding dochter: 'Heel triest'
Meerstad in shock na dood echtpaar en aanhouding dochter: 'Heel triest'
Kind aangehouden na vondst dode ouders in woning Meerstad
Kind aangehouden na vondst dode ouders in woning Meerstad

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.