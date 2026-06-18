Verdachte tiener Meerstad zou beelden hebben gedeeld met medeleerlingen

Het tienermeisje uit de Groningse wijk Meerstad dat verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van haar ouders, zou beelden van het misdrijf hebben gedeeld met leerlingen van haar school. Dat meldt Dagblad van het Noorden.

Een 53-jarige man en een 53-jarige vrouw uit Meerstad zijn in de nacht van woensdag op donderdag dood aangetroffen in een woning in de wijk. Een minderjarige verdachte is aangehouden, meldt de politie. Het zou om de 13-jarige dochter van het echtpaar gaan. De politie kan dit desgevraagd niet bevestigen.

Beelden

Dagblad van het Noorden sprak met medeleerlingen van de verdachte. Volgens hen zou het meisje beelden hebben verspreid van haar overleden ouders. De politie doet daar geen mededelingen over. De blonde golden retriever van het gezin had daarnaast steekwonden, aldus het dagblad. Ook hier doet de politie geen mededelingen over.

De politie doet nog volop onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Buurtbewoners in het Groningse Meerstad lieten donderdag weten geschokt te zijn, zo is te zien in bovenstaande video. De politie heeft de minderjarige aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident.