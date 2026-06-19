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Bewoners Meerstad zitten na familiedrama met veel vragen: 'Hoe kan dit?'

Crime

Vandaag, 14:11

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Meerstad is geschokt wakker geworden, een dag nadat het familiedrama in de plaats naar buiten is gekomen. Een tiener is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders, die donderdagochtend dood zijn aangetroffen. Veel verhalen doen de ronde over het meisje. Het gevoel, en met name de vraag die leeft in de plaats, is: 'Hoe kan dit?'

"Ik kan er niet bij. In wat voor psychotische staat moet je zijn dat je als kind dit je ouders aandoet?", begint een man. Een andere man heeft dezelfde gedachte. "Ik zit echt vol met vragen. Hoe overkomt je dit als kind? Ik heb echt alleen maar vragen."

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Gedrag

In lokale en regionale media komen steeds meer verhalen naar buiten over het gedrag van het meisje. Zo zou ze foto's van het misdrijf hebben rondgestuurd op school. Haar huisdier, een golden retriever, zou ook steekwonden hebben. Verder gaan er veel verhalen rond over het gedrag van het meisje, met name op school. De politie bevestigt geen van deze verhalen, net zomin als de leeftijd van het kind.

Een 53-jarig echtpaar is in de nacht van woensdag op donderdag dood aangetroffen in een woning in het Groningse Meerstad. Hun kind is door de politie aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij hun dood.

Minister David van Weel (Justitie en Veiligheid) reageert voorafgaand aan de ministerraad op het familiedrama. "Het is een verschrikkelijk verhaal. Er wordt natuurlijk onderzoek gedaan." Over dat onderzoek kan hij verder nog niets kwijt.

Door Redactie Hart van Nederland

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