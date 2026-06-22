Nabestaanden reageren op familiedrama Meerstad: 'Nauwelijks te bevatten'

De familie van Johan en Mathilda, het overleden echtpaar uit Meerstad, heeft voor het eerst gereageerd op hun overlijden. In een verklaring laten de nabestaanden weten nog altijd diep geraakt te zijn door de gebeurtenissen en bedanken zij mensen voor alle steun die zij de afgelopen dagen hebben ontvangen.

"Wij hopen dat iedereen begrijpt dat wij erg onder de indruk zijn van de dramatische gebeurtenissen rondom het overlijden van Johan en Mathilda uit Meerstad", schrijft de familie. "Wij, familie en vrienden van Johan en Mathilda, kunnen het nauwelijks bevatten, maar de steun en medeleven die we van velen hebben mogen ontvangen doen ons goed en zijn hartverwarmend."

Steun doet familie goed

De dood van Johan en Mathilda zorgde de afgelopen dagen voor veel verdriet en ongeloof in Meerstad en daarbuiten, zoals je in bovenstaande video ziet. Volgens de familie heeft het medeleven van veel mensen geholpen in een bijzonder moeilijke periode. Tegelijkertijd vragen zij om begrip voor hun situatie en de ruimte om afscheid te nemen van hun dierbaren.

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"Wij willen nu in alle rust en beslotenheid afscheid nemen van Johan en Mathilda en hopen dat iedereen die wens respecteert", aldus de familie.

De verklaring volgt nadat het Openbaar Ministerie vrijdag bekendmaakte dat een 15-jarig meisje uit Meerstad wordt verdacht van dubbele moord op haar ouders. Het meisje werd donderdag aangehouden en zit nog vast. De rechter-commissaris heeft bepaald dat zij nog zeker veertien dagen in voorlopige hechtenis blijft.

Over de achtergronden van de zaak doet het Openbaar Ministerie geen verdere mededelingen.