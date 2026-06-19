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OM legt moord ten laste aan 15-jarige verdachte uit Meerstad

Crime

Vandaag, 16:56

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De 15-jarige verdachte die is aangehouden na de dood van het echtpaar uit Meerstad, blijft veertien dagen langer vastzitten. De verdachte wordt de moord op een man en een vrouw van 53 tenlastegelegd, meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

De rechter-commissaris van de rechtbank Noord-Nederland heeft vrijdag besloten dat de verdachte veertien dagen langer vast blijft zitten. Daarnaast blijft het OM terughoudend met het delen van informatie vanwege de leeftijd van de verdachte en het feit dat de verdachte in beperkingen zit.

De politie doet nog volop onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Buurtbewoners in het Groningse Meerstad lieten donderdag weten geschokt te zijn, zo is te zien in bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

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