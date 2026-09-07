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Politie gaat verder met zoekacties in en om Overasselt na onrustige week

Crime

Vandaag, 11:34

De politie gaat maandag en de komende dagen opnieuw verder met zoekacties in en om Overasselt. Met specialistische teams wordt gezocht naar voorwerpen en ander bewijsmateriaal. De Mobiele Eenheid ondersteunt daarbij.

Afgelopen weekend vonden onder meer zoekacties plaats in de buurt van de woning van Jan G. aan de Ewijkseweg. Dat pand in de Gelderse plaats kwam vorige week in de nacht van maandag op dinsdag onder vuur te liggen toen het werd bestormd door een groep gewapende mannen. Hierbij kwam de 51-jarige Berry uit Wijchen om het leven en raakten twee politieagenten gewond. Hierna startte politie een groot onderzoek en zijn er inmiddels 35 mensen aangehouden.

Na een week vol politieacties en geweld kwamen bewoners van Overasselt eerder deze week samen tijdens een door de gemeente georganiseerde bijeenkomst. Dit zie je in de onderstaande video.

Bijeenkomst voor bewoners in Overasselt na week vol politieacties en geweld
1:50

Bijeenkomst voor bewoners in Overasselt na week vol politieacties en geweld

Nog steeds wapens gevonden

Zondag liet de politie weten dit weekend nog steeds voorwerpen te vinden. Om wat voor voorwerpen het gaat, maakte de politie daarbij niet bekend. Volgens De Gelderlander zouden zaterdag onder meer een onafgevuurde kogel en twee wapens zijn gevonden.

De politie roept mensen nog steeds op om 112 te bellen als zij een verdacht voorwerp of een verdachte situatie zien.

Door ANP

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