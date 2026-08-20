OM: nog drie mensen overleden door middelen van Funcaps

Het Openbaar Ministerie denkt bij nog eens drie personen te kunnen bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarmee komt het totaal aantal op 21. Dat zei de officier van justitie donderdag tijdens een voorbereidende zitting in de rechtbank in Zwolle.

Justitie onderzoekt daarnaast nog twee andere sterfgevallen die mogelijk verband houden met Funcaps. Dit toxicologisch onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is uiterlijk klaar op 18 september, zei de officier van justitie. Het aantal sterfgevallen waarbij het OM een causaal verband ziet met middelen van Funcaps kan dus nog oplopen tot maximaal 23, benadrukte zij.

Luca overleed na het gebruik van een designerdrug die hij bestelde bij Funcaps. Zijn vader Martijn vertelt hierover in de bovenstaande video.

Funcaps zette in vijf jaar tijd miljoenen om

De drie verdachten Jord van W. (32), Rens van W. (34) en Stefan P. (30) zouden vanaf juli 2020 online zonder de juiste vergunningen geneesmiddelen hebben verkocht, zoals slaap- en kalmeringsmiddelen. Zij zouden kopers daarbij onvoldoende hebben gewezen op de risico's van het slikken van de middelen. Dat ontkennen zij.

Volgens het OM zette het bedrijf in vijf jaar tijd 42 miljoen euro om. Jord van W. en Stefan P. werden in april in hoger beroep al veroordeeld tot drie jaar cel voor dezelfde soort verdenkingen in België.