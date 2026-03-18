Belgische OM eist in hoger beroep 5 jaar cel tegen eigenaren Funcaps

Vandaag, 15:36

Het Belgische Openbaar Ministerie heeft woensdag in hoger beroep vijf jaar cel geëist tegen de eigenaren van de website Funcaps, vanwege de handel in illegale medicijnen. De rechtbank in Mechelen legde Jord van W. (31) en Stefan P. (30) eerder allebei een werkstraf van 120 uur op. Hun bedrijf kreeg daarnaast een boete van 80.000 euro. Zowel het OM als de verdachten gingen daartegen in hoger beroep.

Justitie stelt dat de twee zich schuldig hebben gemaakt aan de grootschalige invoer van designerdrugs. "Die hadden een desastreuze impact op het leven van gebruikers", aldus de aanklager.

Marijns zoon Luca overleed in juli vorig jaar na het gebruik van een designerdrug die hij bestelde bij Funcaps:

In Nederland worden de twee ook verdacht van illegale handel in medicijnen en designerdrugs. Justitie onderzoekt 58 sterfgevallen die mogelijk in verband staan met middelen die via de website zijn verkocht.

Op 20 april staat in de Nederlandse strafzaak een volgende inleidende zitting gepland bij de rechtbank in Zwolle.

Door ANP

