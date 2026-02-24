Volg Hart van Nederland
'Inspectie had veel eerder moeten ingrijpen bij website Funcaps'

Crime

Vandaag, 16:51 - Update: 2 uur geleden

Toezichthouders hadden veel eerder kunnen en moeten ingrijpen bij webshop Funcaps. Dat zeggen meerdere deskundigen tegen Nieuwsuur. Via de website werden designerdrugs en nagemaakte medicijnen verkocht. In november werd duidelijk dat meerdere mensen mogelijk zijn overleden na gebruik van die middelen. Het Openbaar Ministerie kijkt naar 58 verdachte sterfgevallen.

Nieuwsuur meldt dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) al in 2020 een eerste melding van de politie kreeg over de webshop. In de jaren daarna volgden meer meldingen. Toch bleef de site nog jaren actief. Pas vijf jaar na de eerste melding werd de website offline gehaald en zijn de eigenaren aangehouden.

'Veel te laat'

Volgens deskundigen die met Nieuwsuur spraken, is dat veel te laat. Zij vinden dat de inspectie eerder had kunnen ingrijpen.

De IGJ laat aan Nieuwsuur weten dat er in die periode onvoldoende juridische aanknopingspunten waren om op te treden. "Het ging toen om research chemicals en designerdrugs, die niet vielen onder de Geneesmiddelenwet en/of Opiumwet." Gezondheidsrecht-deskundigen oordelen echter dat de inspectie wel degelijk mogelijkheden had om stappen te zetten.

