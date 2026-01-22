Anesthesisten slaan alarm: online nepmedicijnen ‘levensgevaarlijk’

Anesthesisten roepen de opsporingsdiensten op om websites die illegale (nep)medicijnen aanbieden zo snel mogelijk offline te halen. Dat meldt EenVandaag donderdagochtend. De medische specialisten merken dat patiënten middelen gebruiken zonder dat de artsen het van tevoren weten. "Dit is echt levensgevaarlijk."

De anesthesisten, verantwoordelijk voor het toedienen van narcose of andere verdovingen, moeten precies weten wat voor middelen iemand gebruikt en in welke hoeveelheid. Als dit niet bekend is bij de artsen, kunnen er grote risico's ontstaan, die zelfs mogelijk een dodelijke afloop kunnen hebben.

Eind vorig jaar kwam de website Funcaps.nl in het nieuws. Het OM denkt dat mogelijk 49 mensen zijn overleden door (nep)medicijnen of middelen die online zijn verkocht via de site. Marijns zoon Luca kwam om het leven door online gekochte drugs:

2:23 Marijn trof zoon Luca overleden in bed aan door gevaarlijke drugs

Verschillende websites verkopen illegale medicijnen tegen angst- of slaapproblemen, zonder recept. De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie maakt zich grote zorgen om deze handel en waarschuwt. "Het is echt heel erg gevaarlijk om via dit soort websites medicijnen te bestellen", vertelt arts Anton de Bruin aan EenVandaag. "De normale kwaliteitscontroles voor medicijnen die gelden niet voor dit soort websites."

Risico's

Ondanks de grote risico's bestaan deze websites dus nog steeds. Zo kunnen medicijnen die je online bestelt mogelijk vervuild zijn. Daarnaast worden ze niet voorgeschreven door een arts of specialist, die juist rekening houdt met je medische situatie en doseringen checkt. "Het kan toch niet zo zijn dat je je geld wil verdienen op deze manier?", zegt de arts. Volgens De Bruin doet een anesthesist er zo'n 12 tot 15 jaar over om te leren begrijpen hoe je met dit soort medicijnen om moet gaan.

Anesthesisten roepen patiënten die dit soort middelen bestellen en gebruiken op om dit met hun arts te bespreken. Daarnaast zouden artsen er ook zelf meer naar kunnen vragen.