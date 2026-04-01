Funcaps-eigenaren in België veroordeeld tot 3 jaar cel

De twee Limburgse eigenaren van de website Funcaps zijn in België veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan anderhalf jaar voorwaardelijk. Dat meldt L1 Nieuws. De verdachten Jord van W. (31) en Stefan P. (30) zijn door het hof in Antwerpen schuldig bevonden aan het verhandelen van verboden middelen. Daarnaast weegt de dood van een 44-jarige man als verzwarende factor mee.

Volgens het hof zouden de producten van Funcaps hebben bijgedragen aan het overlijden van de man uit het Belgische Tervuren. Hij overleed na een overdosis van een designerdrug, in combinatie met andere middelen.

Beide mannen werden eerder door de rechtbank in Mechelen veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en kreeg hun bedrijf een boete van 80.000 euro. Zowel het Openbaar Ministerie als de verdachten gingen daartegen in hoger beroep.

Marijns zoon Luca overleed in juli vorig jaar na het gebruik van een designerdrug die hij bestelde bij Funcaps:

Naast een celstraf, moeten de verdachten ook een boete betalen. Het hof stelt dat een "aanzienlijk deel van de omzet" van Funcaps in België is verdiend en legde het bedrijf 600.000 euro aan boete op. Van W. en P. moeten daarbij ieder 50.000 euro betalen.

Nederlandse strafzaak

Jord van W. uit Ulestraten en Stefan P. uit Valkenburg werden in augustus 2025 aangehouden in Nederland. Hier worden de twee ook verdacht van illegale handel in medicijnen en designerdrugs. Justitie onderzoekt 58 sterfgevallen die mogelijk in verband staan met middelen die via de website zijn verkocht.

De mannen wachten in een Nederlandse cel op de afronding van hun strafzaak. De rechter vindt de verdenking "hard genoeg" om beiden niet op vrije voeten te stellen en ziet ook gevaar voor herhaling. Op 20 april staat in de Nederlandse strafzaak een volgende inleidende zitting gepland bij de rechtbank in Zwolle.