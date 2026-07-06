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'Verboden designerdrugs nog altijd eenvoudig online te koop'

Crime

Vandaag, 07:46

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Verboden designerdrugs, zoals 2-MMC, ook wel bekend onder de straatnaam 'Miauw', en synthetische kalmeringsmiddelen zijn nog altijd eenvoudig te bestellen via Nederlandstalige websites. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksplatform Investico, samen met PowNed-serie Danny en de Medicijnmaffia en De Groene Amsterdammer.

Volgens de onderzoekers zijn minstens acht websites, die eerder door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) offline werden gehaald, inmiddels weer actief. De websites verkopen opnieuw verboden middelen en lijken daarbij nauwelijks te zijn veranderd. Zo zijn het uiterlijk, het assortiment en soms zelfs de betaal- en contactgegevens hetzelfde gebleven.

Pleunie (25) raakte alles kwijt door designerdrug 'miauw': 'Ik had geen rem meer'. Haar verhaal zie je in de video bovenaan dit artikel.

Buitenlands domein

De aanbieders zouden de websites simpelweg hebben verplaatst naar een buitenlands domein of een buitenlandse hostingprovider. Daardoor zijn ze volgens Investico moeilijker aan te pakken door de Nederlandse autoriteiten.

Op de websites worden de drugs openlijk aangeboden. Sommige beloven zelfs: "Voor 17.00 uur besteld = dezelfde dag verzonden." Vragen kunnen volgens de onderzoekers eenvoudig worden gesteld via berichtendienst Telegram.

Investico wist de doorstarts van de websites te achterhalen door onder meer contactgegevens, bankrekeningnummers, marketingaccounts en andere technische kenmerken met elkaar te vergelijken.

Door Redactie Hart van Nederland

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