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OM ziet bewijsbaar verband tussen Funcaps en achttien sterfgevallen

Rechtszaak

Vandaag, 11:00

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Het Openbaar Ministerie denkt bij achttien personen te kunnen bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die zijn verkocht via de website Funcaps. Dat bleek donderdag tijdens een nieuwe inleidende zitting tegen drie verdachten in de rechtbank in Zwolle. Eerder zei het OM 58 sterfgevallen te onderzoeken. Vier andere sterfgevallen worden nog onderzocht, aldus de officier van justitie. Deze worden mogelijk nog toegevoegd aan de achttien. In de achttien gevallen ziet justitie een "bewijsbaar causaal verband" tussen de middelen van Funcaps en het overlijden. Voor de andere sterfgevallen is er "onvoldoende hard bewijs" om deze koppeling te maken, meent het OM.

Luca overleed na het gebruik van een designerdrug die hij bestelde bij Funcaps. Zijn vader Martijn vertelt hierover in de bovenstaande video.

Geschokt

"Het kan niet anders dan dat de rechtsorde door dit bericht ernstig is geschokt", zei de officier. Justitie wil dat de twee verdachten die nu vastzitten ook vast blijven. Het gaat om Jord van W. (32) uit Ulestraten en Stefan P. (30) uit Valkenburg. Zij waren donderdag aanwezig in de rechtbank. Rens van W. (34), ook uit Valkenburg, zit niet vast en was ook niet bij de zitting.

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De drie zouden sinds juli 2020 via de website zonder de juiste vergunningen geneesmiddelen hebben verkocht. Zij zouden kopers onvoldoende hebben gewezen op de risico's van het slikken van de middelen. Jord van W. en Stefan P. werden in april veroordeeld tot drie jaar cel voor soortgelijke verdenkingen in België.

Door ANP

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