OM: ook 'wapenarsenaal' gevonden na explosie Amsterdam-Osdorp

In de kelderbox aan de Remijden in Amsterdam-Osdorp waar op 12 juni een explosie was, lag ook een "wapenarsenaal", zei de officier van justitie woensdag tijdens een eerste openbare zitting in de rechtbank in Amsterdam.

In het puin werden onder meer een pistool aangetroffen en een mitrailleur met een vulpatroon voor tweehonderd kogels, aldus de officier.

Zeven gewonden bij explosie Amsterdam-Osdorp

Door de explosie bij het bijgebouw van de flat, onder een sportschool, raakten zeven mensen gewond, van wie twee ernstig. Ook de verdachten raakten gewond. De voet van Yassine B. (23) werd afgerukt en later teruggevonden in het puin. Hij lag lange tijd in coma, maar is inmiddels bij kennis. B. mist twee benen, delen van een hand en heeft een oog- en oorbeschadiging. Nawfal T. (24) liep zeer ernstige brandwonden op.

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Verdachten maakten volgens justitie pakketten voor plofkraken

Volgens justitie waren de verdachten bezig met het maken van zogenoemde fasciapakketten. Deze pakketten met flitspoeder worden gebruikt bij plofkraken. Hun DNA werd onder meer aangetroffen op een rol ducttape. Het DNA van B. zat ook op een van de wapens.

Volgens de officier was bekend wat er gebeurde in de kelderbox. "Hadden we als politie en justitie maar gehoord over 'wat iedereen' wist, dan hadden we de box kunnen ontmantelen voordat een explosie kon plaatsvinden."

Justitie hekelt zwijgcultuur

Ook hekelde ze de zwijgcultuur die heerst in de buurt. Zo wordt een van de drie mannen die ten tijde van de explosie in de sportschool aan het trainen was en een verdachte onder het puin vandaan redde, nog altijd bedreigd om niet te praten met de politie, volgens justitie. "Dit is kenmerkend voor het criminele systeem waar deze verdachten in deze buurt onderdeel van uitmaken."

De volgende zitting in deze zaak staat gepland op 1 december.