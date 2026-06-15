Verdachten van 24 en 25 jaar langer vast na explosie Amsterdam, één verdachte heengezonden

Van de drie personen die vorige week werden opgepakt wegens mogelijke betrokkenheid bij de explosie in Osdorp, is één verdachte heengezonden. Dat meldt het Openbaar Ministerie maandag. De andere twee verdachten blijven langer vastzitten. Het gaat om twee Amsterdammers van 24 jaar en 25 jaar.

De leeftijd en woonplaats van de heengezonden persoon is niet bekend gemaakt door de politie. Eerder werden wel al meerdere auto's in beslag genomen. Mogelijk zat daar een vluchtauto bij.

Criminele activiteiten

De explosie vond vrijdagnacht rond 00.10 uur plaats en leidde tot brand en een gedeeltelijke instorting van het pand aan de Osdorper Ban. Zeker zeven mensen raakten gewond en er was veel schade aan het gebouw. De woningcorporatie deed de afgelopen twee dagen herstelwerkzaamheden, vooral aan de ramen en deuren van de woningen. De meeste bewoners krijgen een nieuwe voordeursleutel.

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Er wordt nog onderzocht wat de explosie veroorzaakt heeft. Er wordt rekening gehouden met verschillende scenario’s, onder meer dat er sprake is van criminele activiteiten waar explosieven bij betrokken waren.

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam is vrijdagochtend naar de plek in Amsterdam Nieuw-West gegaan waar de grote explosie heeft plaatsgevonden, zo is te zien in bovenstaande video.