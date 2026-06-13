Bijna 400 bewoners terug naar huis na explosie bij flat in Amsterdam-West

De bijna vierhonderd bewoners die in de nacht van donderdag op vrijdag geëvacueerd werden uit hun flat in Osdorp, mogen weer terug naar huis. Dat meldt woningcorporatie Stadgenoot, die de flat in de Amsterdamse buurt beheert. "De woningen zijn gecontroleerd en veilig voor terugkeer. Dat betekent dat bewoners vanavond terug kunnen naar hun woning", aldus Stadgenoot.

Net na middernacht op vrijdag was er een grote explosie in het bijgebouw van de flat, waar een sportschool zit. Zeker zeven mensen raakten gewond en er was veel schade aan het gebouw. De woningcorporatie deed de afgelopen twee dagen herstelwerkzaamheden, vooral aan de ramen en deuren van de woningen. De meeste bewoners krijgen een nieuwe voordeursleutel.

Drie personen opgepakt

Drie personen zijn opgepakt na de explosie. Waarvan zij worden verdacht, wil de politie vanwege het onderzoek nog niet zeggen. Het Parool schreef vrijdag dat jongeren explosieven voor plofkraken maakten in de kelderbox van de flat. De politie kan dit niet bevestigen.