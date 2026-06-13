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Politie hield drie mensen aan na zware explosie in Osdorp

Crime

Vandaag, 14:11

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De politie heeft drie mensen aangehouden in verband met de zware explosie die in de nacht van donderdag op vrijdag plaatsvond aan de Osdorper Ban in Amsterdam Nieuw-West. Dat heeft de politie zaterdag bekendgemaakt.

Eerder meldde de politie al dat meerdere mensen waren aangehouden, maar een exact aantal werd toen nog niet genoemd. Over de identiteit van de verdachten en waarvan zij precies worden verdacht, wil de politie op dit moment geen informatie geven.

Onderzoek volop bezig

Zaterdag is op de locatie begonnen met forensisch onderzoek. Vrijdag was dat nog niet mogelijk, omdat hulpdiensten de hele dag zochten naar mogelijke slachtoffers onder het puin.

Die zoektocht werd vrijdagavond beëindigd nadat het volledige gebouw was doorzocht. Daarbij werden geen extra slachtoffers aangetroffen.

Zeven gewonden

De explosie vond plaats bij een sportschool in een bijgebouw van een flat aan de Osdorper Ban. Zeven mensen raakten gewond. Twee van hen liepen ernstige verwondingen op.

Door de explosie en de daaropvolgende brand moesten ongeveer vierhonderd bewoners hun woning verlaten. Het is nog niet bekend wanneer zij weer naar huis kunnen. De politie doet verder onderzoek naar de oorzaak van de explosie en de rol van de drie aangehouden verdachten.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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