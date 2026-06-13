Sportschooleigenaar na explosie: 'We trainden boven een tikkende tijdbom'

De eigenaar van de sportschool bij de flat waar in de nacht van donderdag op vrijdag een zware explosie plaatsvond, zegt nog altijd moeite te hebben om te bevatten wat er is gebeurd. In een bericht op Instagram spreekt Fitness Studio Onna van een nachtmerrie.

"Ik kan nog steeds nauwelijks bevatten dat wij letterlijk boven een tikkende tijdbom trainden, samen met onze vrienden, familie en zelfs onze kinderen", schrijft de sportschool.

Bij de explosie in een bijgebouw van de flat aan de Osdorper Ban in Amsterdam Nieuw-West raakten zeven mensen gewond. Twee van hen zijn er ernstig aan toe.

Oproep om niet te speculeren

De eigenaar bedankt mensen voor de steunbetuigingen die sinds de explosie zijn binnengekomen. Ook roept hij op om terughoudend te zijn met conclusies over de oorzaak.

"De komende tijd zal er ongetwijfeld meer duidelijkheid komen. Tot die tijd vraag ik iedereen om begrip, rust en respect voor elkaar."

De politie heeft meerdere mensen aangehouden en auto's in beslag genomen. Waarvan de arrestanten worden verdacht, is nog niet bekendgemaakt.

Forensisch onderzoek gestart

Nu hulpdiensten hebben vastgesteld dat er geen slachtoffers meer onder het puin liggen, is zaterdag begonnen met forensisch onderzoek op de locatie. Volgens de politie wordt onder meer sporenonderzoek gedaan om de oorzaak van de explosie te achterhalen.

Vrijdag kon dat onderzoek nog niet beginnen omdat de hele dag werd gezocht naar mogelijke slachtoffers onder het puin.

Honderden bewoners wachten af

Ook zaterdag wordt nog gewerkt aan het herstel van de schade aan de flat. Woningcorporatie Stadgenoot laat weten dat onder meer voordeuren worden gerepareerd die door de brandweer zijn geforceerd tijdens de evacuatie.

Ongeveer vierhonderd bewoners moesten hun woning verlaten na de explosie. Zij kunnen terecht in een buurtcentrum voor opvang, vragen en informatie. Wanneer zij weer naar huis mogen, is nog niet bekend.