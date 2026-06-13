OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Sportschooleigenaar na explosie: 'We trainden boven een tikkende tijdbom'

Crime

Vandaag, 14:47

Link gekopieerd

De eigenaar van de sportschool bij de flat waar in de nacht van donderdag op vrijdag een zware explosie plaatsvond, zegt nog altijd moeite te hebben om te bevatten wat er is gebeurd. In een bericht op Instagram spreekt Fitness Studio Onna van een nachtmerrie.

"Ik kan nog steeds nauwelijks bevatten dat wij letterlijk boven een tikkende tijdbom trainden, samen met onze vrienden, familie en zelfs onze kinderen", schrijft de sportschool.

Bij de explosie in een bijgebouw van de flat aan de Osdorper Ban in Amsterdam Nieuw-West raakten zeven mensen gewond. Twee van hen zijn er ernstig aan toe.

Oproep om niet te speculeren

De eigenaar bedankt mensen voor de steunbetuigingen die sinds de explosie zijn binnengekomen. Ook roept hij op om terughoudend te zijn met conclusies over de oorzaak.

"De komende tijd zal er ongetwijfeld meer duidelijkheid komen. Tot die tijd vraag ik iedereen om begrip, rust en respect voor elkaar."

De politie heeft meerdere mensen aangehouden en auto's in beslag genomen. Waarvan de arrestanten worden verdacht, is nog niet bekendgemaakt.

Forensisch onderzoek gestart

Nu hulpdiensten hebben vastgesteld dat er geen slachtoffers meer onder het puin liggen, is zaterdag begonnen met forensisch onderzoek op de locatie. Volgens de politie wordt onder meer sporenonderzoek gedaan om de oorzaak van de explosie te achterhalen.

Vrijdag kon dat onderzoek nog niet beginnen omdat de hele dag werd gezocht naar mogelijke slachtoffers onder het puin.

Honderden bewoners wachten af

Ook zaterdag wordt nog gewerkt aan het herstel van de schade aan de flat. Woningcorporatie Stadgenoot laat weten dat onder meer voordeuren worden gerepareerd die door de brandweer zijn geforceerd tijdens de evacuatie.

Ongeveer vierhonderd bewoners moesten hun woning verlaten na de explosie. Zij kunnen terecht in een buurtcentrum voor opvang, vragen en informatie. Wanneer zij weer naar huis mogen, is nog niet bekend.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

'Jongeren maakten explosieven voor plofkraken in kelder Amsterdamse sportschool'
'Jongeren maakten explosieven voor plofkraken in kelder Amsterdamse sportschool'
Halsema bezoekt plek explosie in Amsterdam: 'Mensen leven al in angst'
Halsema bezoekt plek explosie in Amsterdam: 'Mensen leven al in angst'
Zeker zeven gewonden na explosie en grote brand bij flat in Amsterdam
Zeker zeven gewonden na explosie en grote brand bij flat in Amsterdam

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.