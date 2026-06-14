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Bewoners flat Osdorp na explosie herenigd met huisdieren

Dieren

Vandaag, 19:20

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Niet alleen bewoners, ook huisdieren moesten in de nacht van donderdag op vrijdag halsoverkop hun flat in Osdorp verlaten na een explosie. De dieren werden ondergebracht in een nabijgelegen asiel. Zondagochtend werden ze eindelijk herenigd met hun baasjes.

De dierenambulance wist de achtergebleven dieren te vangen en bracht ze vervolgens naar een asiel in de buurt. Het DOA dierenasiel in Amsterdam ving in totaal dertien huisdieren op. Er zijn zover bekend geen dieren overleden door de explosie.

Bang en geschrokken

Zaterdag werd bekend dat de bijna vierhonderd bewoners van de flat weer terug naar huis mogen. Zij willen natuurlijk graag hun beestje weer in de armen kunnen sluiten. Zondagochtend konden zij de bange en geschrokken dieren daarom ophalen bij het asiel.

In de video bovenaan is te zien hoe het weerzien was.

Door Redactie Hart van Nederland

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