Buurt geschokt door dood vrouw (28): 'Hij heeft de kleine achtergelaten en is er vandoor gegaan'

Een 28-jarige vrouw is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden in een woning in de Dumasstraat in Rotterdam. De doodsoorzaak van de vrouw is nog niet vastgesteld, maar een misdrijf wordt niet uitgesloten, volgens de politie. Haar buren zijn diep geschokt door haar overlijden.

En hebben zelf wel een idee wat er gebeurd is. "Ik begreep dat hij z'n vrouw heeft vermoord, de kleine heeft achtergelaten en er zelf vandoor is gegaan", vertelt een buurman van de vrouw aan Hart van Nederland. De politie bevestigt dit niet, maar zegt wel dat slachtoffer en verdachte "bekenden van elkaar zijn in de relationele sfeer."

De politie kwam rond twee uur 's nachts af op een melding en vonden de vrouw toen zwaargewond in haar appartement. Ze is daar lange tijd gereanimeerd, maar de hulp mocht niet meer baten. Even later wordt honderden kilometers verderop een 35-jarige man uit Rotterdam aangehouden op een afrit bij Oldenzaal.

Normale man

Buren kunnen bijna niet geloven dat deze man hiertoe in staat was. "Hij was altijd een normale man, met wie je een leuk praatje kon maken. Niemand had verwacht dat hij hiertoe in staat zou zijn."

"Afgrijselijk", zegt een andere buurman. "Ik snap de mensen niet. Wat ik gehoord heb is dat ze ruzie hebben gehad, steekpartij, klein kind blijft achter. Mensen zijn niet goed bij hun hoofd. Ze mogen blij zijn dat ze een leven hebben, maar dan maken ze elkaar af."

De politie vraagt mensen die beelden hebben van de omgeving van de Dumasstraat in Rotterdam om deze te delen.