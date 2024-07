Ernstig ongeval op A20 bij Rotterdam, weg volledig afgesloten

De A20 bij Rotterdam is lange tijd volledig afgesloten geweest. Aanleiding was een ongeluk tussen tussen twee personenauto's en een vrachtwagen. Daarbij is een gewonde vallen en - aanspreekbaar - naar het ziekenhuis gebracht, bevestigt de politie.

Er werd een traumahelikopter opgeroepen, die uiteindelijk niet nodig bleek. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Rijkswaterstraat meldt via de website dat de weg inmiddels weer is vrijgegeven.