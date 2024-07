Buren over mogelijke partnermoord in Roosendaal: 'Ik hoorde vaker hard geschreeuw'

Bewoners van de Wilhelminastraat in Roosendaal reageren zondag niet erg verbaasd op het nieuws van de vrouw die zaterdagavond dood werd gevonden in haar woning. Haar partner meldde zich die avond samen met hun kind op het politiebureau. Hij werd aangehouden. "Ik hoorde weleens geschreeuw".

Een van de buren vertelt aan Hart van Nederland dat hij zaterdag rustig op zijn balkon zat, toen er allemaal politiewagens en motoren arriveerden. "Ik maakte nog een grapje tegen mijn vriend. Doe de deur maar open, want we krijgen hoog bezoek." Niet wetende dat ze ook echt in zijn flat moesten zijn.

Veel geschreeuw

De man kent het gezin niet persoonlijk. "Ik hoorde weleens geschreeuw. Er was echt wel eens wat aan de hand. Wij dachten dat die man alleen woonde. Ik heb die mensen nog nooit gezien. Ik zou hem niet eens kunnen aanwijzen", vertelt hij. "Maar dat hij in overvloed aan het schreeuwen was, dat hebben we vaker meegemaakt. Gisteren hebben we niks gehoord, maar we zijn wel even naar het centrum geweest."

Een andere buurman is erg geschrokken van het nieuws. "Je verwacht niet dat zoiets naast je gebeurt." Ook hij kende de buren niet persoonlijk, maar zag het gezin wel regelmatig voorbijkomen. "Ze hadden weleens ruzie. Soms werd er hard geschreeuwd".

Instanties ingeschakeld

De politie gaat ervan uit dat de vrouw door femicide om het leven is gekomen en is een onderzoek gestart. De verdachte zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Voor het kind zijn "de nodige instanties" ingeschakeld.

Luister hier de Hart van Nederland-podcast over vrouwenmoord: