Boek over Gino na een dag uit de verkoop na bedreigingen aan auteur

Een boek over de moord op de 9-jarige Gino is na een dag uit de verkoop gehaald, omdat de auteur "forse bedreigingen" heeft ontvangen. Dat hebben de schrijver Bjorn Thimister en Uitgeverij TIC dinsdag in een verklaring op Facebook bekendgemaakt.

'De zaak Gino' verscheen maandag en diezelfde dag schreef de jongste zus van Gino op sociale media dat "tot onze grote ontsteltenis is dit boek tot stand gekomen zonder onze betrokkenheid en zonder enige vorm van overleg met ons als direct getroffen familieleden. Wij zijn zelfs niet geïnformeerd dat er een boek zou komen." Volgens Uitgeverij TIC kreeg ze voor uitgave twee exemplaren ter inzage.

De zus riep op haar bericht, waarin zij ook afstand nam van het boek, te delen. En daar is volgens de uitgeverij "massaal gehoor" aan gegeven, met "intimidatie en forse bedreigingen van de auteur tot gevolg".

'Fout ingeschat'

"Het is noch van de auteur noch van de uitgeverij de bedoeling geweest wie dan ook te kwetsen en het spijt ons oprecht dat we dat fout hebben ingeschat. Om verdere escalatie en commotie te voorkomen hebben we besloten het boek niet verder te promoten en de verkoop te stoppen. We wensen de familie van Gino het allerbeste en veel sterkte bij de verdere verwerking van deze tragedie", aldus Uitgeverij TIC en Thimister.

De 25-jarige Donny M. werd in november veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor het ontvoeren, seksueel misbruiken en vermoorden van Gino in juni 2022.

ANP