Familie van vermoorde Gino woedend over boek: 'Inbreuk op onze rouw'

De nabestaanden van de vermoorde Gino zijn woedend over de publicatie van het boek De zaak Gino, geschreven door Bjorn Thimister. Het boek is verschenen zonder hun medeweten of betrokkenheid. Volgens de familie verstoort het hun rouwproces en krijgen ze geen ruimte om het verlies op hun eigen manier te verwerken.

"Met diepe pijn en teleurstelling hebben wij, als betrokken nabestaanden van Gino, kennisgenomen van het boek De zaak Gino", schrijft Gino's zus Naomi in een schriftelijke verklaring op Facebook. "Tot onze grote ontsteltenis is dit boek tot stand gekomen zonder onze betrokkenheid en zonder enige vorm van overleg met ons als direct getroffen familieleden. Wij zijn zelfs niet geïnformeerd dat er een boek zou komen."

Eind vorig jaar stonden de zussen van de vermoorde Gino oog in oog met Donny M. in rechtbank. Die beelden zie je bovenaan dit artikel.

'Diepe wond'

De familie benadrukt dat het verlies van Gino nog altijd als een open wond voelt en dat ze sinds de afronding van de strafzaak proberen de gebeurtenissen een plek te geven. "Het is een tragedie die wij dagelijks met ons meedragen. Wij proberen de gruwelijkheden die ons bekend zijn geworden te verwerken nu de strafzaak is afgerond. Dat nu, zonder onze stem en medewerking, een boek is verschenen waarin ons immense verlies wordt verhaald, voelt als een inbreuk op onze rouw en ons recht op een respectvolle verwerking."

Daarnaast zeggen de nabestaanden dat ze zich niet herkennen in bepaalde weergaven in het boek. "Wij herkennen ons niet in de wijze waarop bepaalde gebeurtenissen en personen in dit boek zijn neergezet. Daarnaast zijn er privézaken benoemd die niet eerder publiekelijk gedeeld zijn, wat ons diep raakt. Deze hebben ook niets van doen met de strafzaak en waarheidsvinding en raken ons in ons meest intieme familieleven. Het is onbegrijpelijk dat deze zonder voorafgaande toestemming worden gedeeld met een groot publiek."

Het bericht van Naomi op Facebook:

Ook hekelt de familie het ontbreken van hoor en wederhoor en het gebruik van anonieme bronnen. "Het feit dat bronnen verder anoniem blijven, er geen hoor en wederhoor is toegepast en verklaringen uit bronnen, die in een bepaalde context zijn gegeven nu klakkeloos worden herhaald in een boek, maakt het extra wrang."

Moord op Gino De 9-jarige Gino van der Straeten verdween op 1 juni 2022 in Kerkrade toen hij aan het voetballen was. Drie dagen later werd zijn lichaam gevonden in Geleen, nabij de woning van Donny M. M. bekende Gino te hebben ontvoerd, seksueel misbruikt en om het leven gebracht. In november 2024 veroordeelde de rechtbank hem tot 25 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging.

'Vragen om respect'

Tot slot roepen de nabestaanden op om hun privacy te respecteren. "Wij vragen om respect voor ons verdriet, onze privacy en ons recht om op onze eigen manier met dit immense verlies om te gaan. We hebben behoefte aan rust en bezinning en willen verder niet reageren op het boek, waar wij afstand van nemen."