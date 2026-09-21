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Echtpaar doorziet voor tweede keer babbeltruc en schakelt politie in

Crime

Vandaag, 09:26

Een 75-jarige vrouw uit Capelle aan den IJssel krijgt zaterdag te maken met een babbeltruc. Een nepbankmedewerker vraagt om haar pincode en pinpas, maar zij en haar 78-jarige echtgenoot vertrouwen het niet en bellen de politie. Als even later een man de pinpas komt ophalen, wordt hij aangehouden.

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De zogenaamde bankmedewerker vertelt de vrouw dat ze haar pincode moet veranderen. Daarvoor moet ze eerst haar oude pincode noemen en daarna een nieuwe code verzinnen. Ook krijgt ze de opdracht haar pinpas in een envelop te stoppen en daar een code op te schrijven. Iemand van de bank zal die code noemen en vervolgens de envelop komen ophalen.

Het echtpaar vertrouwt het verhaal niet en besluit de politie in te schakelen.

Bekijk in de bovenstaande video hoe bankpasfraude werkt en hoe je voorkomt dat je slachtoffer wordt.

Verdachte komt pinpas ophalen

Niet veel later komt inderdaad iemand langs voor de envelop met de pinpas. Direct nadat de envelop is overhandigd, wordt de 28-jarige man uit Spijkenisse door de politie aangehouden.

Voor het echtpaar is het niet de eerste keer dat ze bijna worden opgelicht met een babbeltruc. Ook bij een eerdere poging hadden de twee op tijd door dat er iets niet klopte en schakelden ze de politie in.

Door Redactie Hart van Nederland

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