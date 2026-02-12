Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Auto rijdt zich klem na achtervolging door marechaussee, bestuurder verdwenen

Crime

Vandaag, 08:08

Link gekopieerd

Een automobilist heeft zich na een achtervolging door de marechaussee klemgereden in Vught. De marechaussee wilde een auto controleren op de A2 bij Best. Maar de auto, met naast de bestuurder nog 3 mensen erin, ging er vandoor.

De achtervolging kwam op de Glorieuxlaan in Vught ten einde. Niet omdat de marechaussee de bestuurder wist te stoppen, dat kwam door wegwerkzaamheden. De bestuurder zelf wist van geen ophouden en vluchtte te voet verder. De andere inzittenden van de auto mochten na een controle gaan, maar de auto werd niet meegegeven.

De vluchtende bestuurder is tot nu toe niet gevonden. De auto van de marechaussee heeft tijdens de achtervolging een lekke band gekregen. Op videobeelden is te zien hoe die auto wordt weggetakeld.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Bestelbus crasht 'na achtervolgen' van andere auto, bestuurder gevlucht
Bestelbus crasht 'na achtervolgen' van andere auto, bestuurder gevlucht
Twee mensen aangereden in Amsterdam tijdens politieachtervolging
Twee mensen aangereden in Amsterdam tijdens politieachtervolging
Kilometerslange politieachtervolging eindigt in crash bij Belgische grens
Kilometerslange politieachtervolging eindigt in crash bij Belgische grens
Verdachte steekpartij Wijk en Aalburg crasht na achtervolging, politie lost schot
Verdachte steekpartij Wijk en Aalburg crasht na achtervolging, politie lost schot
Man rijdt 200 km/u en ramt politieauto's tijdens achtervolging
Man rijdt 200 km/u en ramt politieauto's tijdens achtervolging

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.