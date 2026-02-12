Auto rijdt zich klem na achtervolging door marechaussee, bestuurder verdwenen

Een automobilist heeft zich na een achtervolging door de marechaussee klemgereden in Vught. De marechaussee wilde een auto controleren op de A2 bij Best. Maar de auto, met naast de bestuurder nog 3 mensen erin, ging er vandoor.

De achtervolging kwam op de Glorieuxlaan in Vught ten einde. Niet omdat de marechaussee de bestuurder wist te stoppen, dat kwam door wegwerkzaamheden. De bestuurder zelf wist van geen ophouden en vluchtte te voet verder. De andere inzittenden van de auto mochten na een controle gaan, maar de auto werd niet meegegeven.

De vluchtende bestuurder is tot nu toe niet gevonden. De auto van de marechaussee heeft tijdens de achtervolging een lekke band gekregen. Op videobeelden is te zien hoe die auto wordt weggetakeld.