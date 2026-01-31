Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Verdachte steekpartij Wijk en Aalburg crasht na achtervolging, politie lost schot

Crime

Vandaag, 19:31 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

De politie heeft zaterdagmiddag in het Brabantse Sprang-Capelle een verdachte aangehouden die wordt verdacht van poging tot doodslag of moord. Bij de aanhouding heeft de politie een schot gelost. Niemand raakte daarbij gewond, meldt de politie.

De arrestatie houdt verband met een steekpartij die vrijdagavond plaatsvond in Wijk en Aalburg. Daarbij raakte een 29-jarige man zwaargewond. Het slachtoffer liep een steekwond op en had daarnaast ernstig hoofdletsel.

Verdachte slaat op de vlucht

Na de steekpartij kreeg de politie op basis van een verklaring van het slachtoffer en een getuige een verdachte in beeld. Zaterdag werd die persoon gesignaleerd terwijl hij in een auto reed in de omgeving van Sprang-Capelle.

Toen agenten hem wilden aanhouden, ging de verdachte ervandoor. Tijdens de vlucht crashte hij met zijn auto. Daarna probeerde hij te voet te ontkomen, maar agenten wisten hem alsnog te achterhalen.

Schot bij confrontatie

Bij de confrontatie die volgde, loste de politie een schot. Kort daarna kon de verdachte worden aangehouden. Over waarom het schot precies werd gelost, zijn geen verdere details bekendgemaakt.

De politie heeft nog geen informatie gedeeld over de identiteit van de verdachte of over de aanleiding voor de steekpartij. Het onderzoek naar het incident loopt.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.