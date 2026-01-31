Verdachte steekpartij Wijk en Aalburg crasht na achtervolging, politie lost schot

De politie heeft zaterdagmiddag in het Brabantse Sprang-Capelle een verdachte aangehouden die wordt verdacht van poging tot doodslag of moord. Bij de aanhouding heeft de politie een schot gelost. Niemand raakte daarbij gewond, meldt de politie.

De arrestatie houdt verband met een steekpartij die vrijdagavond plaatsvond in Wijk en Aalburg. Daarbij raakte een 29-jarige man zwaargewond. Het slachtoffer liep een steekwond op en had daarnaast ernstig hoofdletsel.

Verdachte slaat op de vlucht

Na de steekpartij kreeg de politie op basis van een verklaring van het slachtoffer en een getuige een verdachte in beeld. Zaterdag werd die persoon gesignaleerd terwijl hij in een auto reed in de omgeving van Sprang-Capelle.

Toen agenten hem wilden aanhouden, ging de verdachte ervandoor. Tijdens de vlucht crashte hij met zijn auto. Daarna probeerde hij te voet te ontkomen, maar agenten wisten hem alsnog te achterhalen.

Schot bij confrontatie

Bij de confrontatie die volgde, loste de politie een schot. Kort daarna kon de verdachte worden aangehouden. Over waarom het schot precies werd gelost, zijn geen verdere details bekendgemaakt.

De politie heeft nog geen informatie gedeeld over de identiteit van de verdachte of over de aanleiding voor de steekpartij. Het onderzoek naar het incident loopt.