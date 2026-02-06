Kilometerslange politieachtervolging eindigt in crash bij Belgische grens

Een automobilist is na een lange achtervolging door de politie gecrasht vlak bij de Belgische grens. De achtervolging begon in Utrecht en ging via Breda richting België.

De politie probeerde de bestuurder meerdere keren tot stoppen te dwingen, maar dat had geen effect. Waarom de automobilist op de vlucht sloeg, is nog niet bekend. Tijdens de achtervolging werden twee politiehelikopters ingezet om de auto vanuit de lucht te volgen, meldt de politie.

Belgische politie

In Utrecht botste het voertuig al tegen meerdere andere auto's. Net over de Belgische grens ging het opnieuw mis en kwam de vlucht tot een einde. Zowel de Nederlandse als de Belgische politie kwamen ter plaatse. Ook werd een ambulance opgeroepen.

De bestuurder is aangehouden. Over eventuele gewonden en de omvang van de schade is nog niets bekend.