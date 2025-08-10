Wildwesttaferelen in 't Gooi: meerdere politiewagens in puin na lange achtervolging

Ongeluk
Vandaag, 12:29
Een achtervolging vanuit Utrecht richting 't Gooi heeft zondagochtend vroeg geleid tot meerdere ongevallen, waarbij twee politiewagens betrokken waren. De achtervolging begon met een melding van een inbraak en eindigde in Nieuw-Loosdrecht.
De dader wist te ontkomen en is nog voortvluchtig, bevestigt een woordvoerder van de politie aan Hart van Nederland.
De eerste politieauto crashte bij Groenekan. De achtervolging kwam uiteindelijk ten einde op de Nieuw Loosdrechtsedijk in Nieuw-Loosdrecht, zo'n 15 kilometer verderop. Een politieauto raakte van de weg in een bocht. Iets later volgde een botsing tussen een politiewagen en het vluchtende voertuig. Er zijn geen gewonden gevallen.
