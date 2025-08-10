Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Wildwesttaferelen in 't Gooi: meerdere politiewagens in puin na lange achtervolging

Wildwesttaferelen in 't Gooi: meerdere politiewagens in puin na lange achtervolging

Ongeluk

Vandaag, 12:29

Link gekopieerd

Een achtervolging vanuit Utrecht richting 't Gooi heeft zondagochtend vroeg geleid tot meerdere ongevallen, waarbij twee politiewagens betrokken waren. De achtervolging begon met een melding van een inbraak en eindigde in Nieuw-Loosdrecht.

De dader wist te ontkomen en is nog voortvluchtig, bevestigt een woordvoerder van de politie aan Hart van Nederland.

De eerste politieauto crashte bij Groenekan. De achtervolging kwam uiteindelijk ten einde op de Nieuw Loosdrechtsedijk in Nieuw-Loosdrecht, zo'n 15 kilometer verderop. Een politieauto raakte van de weg in een bocht. Iets later volgde een botsing tussen een politiewagen en het vluchtende voertuig. Er zijn geen gewonden gevallen.

Lees ook

Man die wegrent bij brandende auto na spectaculaire achtervolging aangehouden
Man die wegrent bij brandende auto na spectaculaire achtervolging aangehouden
ZIEN: Ontsnapte gevangene scheurt door Den Haag
ZIEN: Ontsnapte gevangene scheurt door Den Haag
Politie lost schoten op verdachte die op agenten inrijdt en wegvlucht
Politie lost schoten op verdachte die op agenten inrijdt en wegvlucht

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.