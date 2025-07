Politie lost schoten op verdachte die op agenten inrijdt en wegvlucht

Een man in de Zuid-Hollandse plaats Maassluis is woensdag aangehouden nadat hij was ingereden op agenten. Die hebben tijdens een achtervolging schoten op hem gelost.

De politie kreeg rond 17.00 uur een melding van een verdachte situatie bij een manege aan de Zuidbuurt in Maassluis. Eenmaal daar wilden agenten de man in kwestie in een auto staande houden, maar hij werkte daar niet aan mee. Uiteindelijk rijdt hij zelfs in op de agenten, die vervolgens "gericht hebben geschoten op de verdachte."

De agenten zetten de achtervolging in en weten de man uiteindelijk klem te rijden in een weiland in de buurt van de manege en konden ze hem aanhouden.

ANP