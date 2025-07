Automobilist rijdt expres in op groep wielrenners in Noordwijkerhout

Een automobilist is woensdagavond in Noordwijkerhout na een verkeersconflict ingereden op drie wielrenners. Volgens de politie deed de 24-jarige man uit dezelfde plaats dat "moedwillig". Een van de wielrenners raakte gewond. De verdachte ging ervandoor, maar is donderdagochtend aangehouden.

De aanrijding vond woensdagavond rond 20.30 uur plaats op de Leidsevaart. Het is nog niet bekend waarvan hij wordt verdacht. De man wordt nog verhoord.

ANP