Man mishandelt chauffeur, steelt taxi en rijdt daarmee vrouw aan in Tilburg

Een man heeft vrijdagavond in Tilburg een taxi gestolen en kort daarna daarmee een vrouw aangereden, meldt de politie. Hij is aangehouden.

Het incident begon vrijdagavond rond 23.40 uur op een taxistandplaats aan de Burgemeester Brokxlaan. De man gaf aan een taxi nodig te hebben en stapte in. Na enige tijd vertrouwde de chauffeur het niet en probeerde de man uit de taxi te krijgen.

Hierop duwde en sloeg de man de chauffeur en vervolgens stal hij de taxi en reed ermee weg. Na een melding hierover ging de politie naar hem op zoek.

Botsing

De taxi botste korte tijd later op de kruising Ringbaan-Zuid en de Winkler Prinsstraat op een auto. Daarbij raakte een vrouw gewond, ze is naar een ziekenhuis gebracht. De verdachte rende weg en agenten gingen achter hem aan. "Onder hevig verzet" kon hij uiteindelijk worden aangehouden. Daarbij is een stroomstootwapen gebruikt.

De man wordt zaterdag verhoord.

ANP