Man die wegrent bij brandende auto na spectaculaire achtervolging aangehouden

Ongeluk

Vandaag, 22:10

Wat begon met een brandende auto op de A12 eindigde in een achtervolging die in menig film te zien is. De brandweer kwam af op een melding van een brandende auto die betrokken was geweest bij een ongeval op de A30 even daarvoor. De bestuurder van de auto nam de benen en vluchtte een maïsveld in.

Na een klopjacht met een helikopter en honden kon de voortvluchtige man worden opgepakt in een maïsveld naast de snelweg in de buurt van Ede. De man is meegenomen. Wat er precies gebeurd is, is niet bekend.

