Politie lost waarschuwingsschoten bij wilde achtervolging op A12

Op de A12 bij Arnhem is donderdagavond een automobilist aangehouden na een wilde achtervolging. De bestuurder reed in een gestolen auto en probeerde te vluchten voor de politie. De politie zette de achtervolging in en loste zelfs waarschuwingsschoten. Niemand raakte gewond, meldt de politie Gelderland.

De achtervolging begon nadat de politie uit de regio Den Haag de gestolen auto in het vizier kreeg. Rond 18.00 uur wisten agenten de auto ter hoogte van knooppunt Velperbroek bij Arnhem tot stilstand te brengen. Daarbij moest snel worden ingegrepen.

De automobilist is direct aangehouden. Wat zijn motief was om er vandoor te gaan in de gestolen wagen, is nog niet bekend. De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht en omstandigheden van het incident.