Achtervolging eindigt in ravage en crash in Rotterdam

Een zware crash heeft zondagochtend voor chaos gezorgd op het Oostplein in Rotterdam. Een auto botste met hoge snelheid tegen een paal en een elektriciteitskastje, waarbij een wiel werd afgerukt. Overal lagen brokstukken verspreid over de weg, meldt een correspondent ter plaatse.

De brandweer rukte met meerdere eenheden uit en moest de zwaar beschadigde auto volledig openknippen. Pas na bijna een uur slaagden de hulpdiensten erin de bestuurder uit het wrak te halen. De gewonde man werd met spoed naar het ziekenhuis afgevoerd.

Achtervolging

Aan de crash ging een achtervolging vooraf. Rond 08.00 uur kreeg de politie een melding en zette direct de achtervolging in vanwege het kenteken van het voertuig. In de auto zaten twee mannen. Eén van hen is gewond naar het ziekenhuis gebracht, terwijl de tweede man te voet op de vlucht sloeg, meldt de politie zondagochtend aan Hart van Nederland.

Op beelden van de crash zijn drankflessen en lachgastanks te zien. De politie kan echter nog niet bevestigen of deze daadwerkelijk uit de auto afkomstig zijn.