Bizarre achtervolging op A2: 25 politieauto’s nodig om verdachten te stoppen

Na een langdurige achtervolging werden zaterdagnacht drie personen aangehouden op de A2 bij de afrit Boxtel. De auto waarin de verdachten zich bevonden, haalde snelheden van rond de 200 kilometer per uur. In totaal waren er maar liefst 25 politieauto's betrokken bij de achtervolging, laat een wijkagent weten op Instagram.

De bestuurder van de auto bleek onder invloed van alcohol. De precieze locatie waar de achtervolging begon, is onbekend, maar het zou ergens in het midden of oosten van Nederland zijn geweest.

Agenten uit andere regio's kregen assistentie van de politie Oost-Brabant, en uiteindelijk konden de verdachten bij de afrit Boxtel worden klemgereden. De verdachten zijn volgens het Brabants Dagblad aangehouden voor te hard rijden, het creëren van een gevaarlijke situatie op de weg, het niet kunnen tonen van een geldig legitimatiebewijs en rijden onder invloed.