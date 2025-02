Auto vlucht met 250 km/u voor politie in lange achtervolging, crasht in Best

Op de A58 bij Best is in de nacht van donderdag op vrijdag een Duitse Audi gecrasht na een wilde achtervolging van bijna 70 kilometer. De auto negeerde een stopteken van de Koninklijke Marechaussee (KMAR) bij een grenscontrole op de Duits-Nederlandse grens bij Venlo en ging er met hoge snelheid vandoor.

Volgens de politie haalde de Audi snelheden tot 250 km/u, waarbij de bestuurder zigzaggend over de A67 en de A2 richting Eindhoven reed. De achtervolging ging verder over de A58 richting Tilburg, waarbij ook nieuwe politievoertuigen zich bij de achtervolging aansloten.

Ter hoogte van Best besloot de bestuurder de afrit te nemen, maar door de hoge snelheid verloor hij de controle. De auto schoot door de berm, werd gelanceerd over een invoegstrook en kwam pas tot stilstand in een rij bomen, na een vlucht over een sloot.

Drie inzittenden aangehouden

Agenten die achter de Audi aan zaten, sprongen direct uit hun voertuigen en zetten de achtervolging te voet voort. Al snel werden drie inzittenden gearresteerd. De op- en afrit van de A58 bij Best werd tijdelijk afgesloten voor onderzoek.

De politie heeft het voertuig in beslag genomen en zal dit doorzoeken. Waarom de mannen op de vlucht sloegen, is nog niet duidelijk.