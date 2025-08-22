Terug

Meerdere gewonden na achtervolging met meerdere auto's in Roermond

Ongeluk

Vandaag, 20:25

Meerdere personen zijn betrokken geraakt bij een achtervolging die eindigde met een crash op de Kempweg in Roermond. Meerdere auto's zijn beschadigd geraakt en drie personen zijn hierbij gewond geraakt. Er is een man uit Roermond van 25 jaar aangehouden.

De politie achtte het zelfs nodig om een waarschuwingsschot te lossen, doordat de verdachte probeerde te vluchten. De aanleiding voor de achtervolging was het negeren van een stopsteken.

De achtervolging duurde enkele minuten, maar verliep onder hoge snelheid. De auto van de 25-jarige man kwam tot stilstand door botsing met een voertuig waarin de uiteindelijk drie gewonde personen zaten. Agenten zijn nog bezig met onderzoek.

