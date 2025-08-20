Politie deelt beelden van spectaculaire achtervolging in Bleiswijk

De politie heeft op Instagram beelden gedeeld van een spectaculaire achtervolging in Bleiswijk. Op zaterdag 27 juli kwam er een melding binnen van overlast door crossende motoren en scooters op de Cyclamenweg. Toen agenten ter plaatse kwamen, gingen twee crossmotoren er direct met hoge snelheid vandoor.

Een motoragent zette de achtervolging in. Opvallend was dat beide motoren geen kentekenplaat hadden. Tijdens de achtervolging werden snelheden gehaald tot zo’n 140 kilometer per uur. Eén van de crossmotoren stopte, maar de agent besloot achter de andere bestuurder. "Kerel, stoppen!", riep de motoragent nog, maar de crossmotorrijder gaf geen gehoor.

De meldkamer riep ondertussen de politiehelikopter in. Vanuit de lucht hield de heli de motorcrosser in het vizier en gaf de locatie telkens door. De motoragent hield bewust afstand, om de bestuurder later op een veilige plek aan te houden. Uiteindelijk lukte het om de man in Zoetermeer van zijn motor te krijgen en tegen de grond te werken. "Sorry, sorry, sorry, sorry", riep de verdachte terwijl hij werd geboeid. Maar daar had de agent geen boodschap meer aan: "Je hebt zo vaak de kans gehad, vriend."

Volgens de politie duurde de achtervolging bijna een half uur. Daarbij reed de verdachte over trottoirs en fietspaden en negeerde hij meerdere stoptekens. Hij is aangehouden voor opzettelijk verkeersgevaarlijk gedrag.