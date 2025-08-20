Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Politie deelt beelden van spectaculaire achtervolging in Bleiswijk

Crime

Vandaag, 17:22

Link gekopieerd

De politie heeft op Instagram beelden gedeeld van een spectaculaire achtervolging in Bleiswijk. Op zaterdag 27 juli kwam er een melding binnen van overlast door crossende motoren en scooters op de Cyclamenweg. Toen agenten ter plaatse kwamen, gingen twee crossmotoren er direct met hoge snelheid vandoor.

Een motoragent zette de achtervolging in. Opvallend was dat beide motoren geen kentekenplaat hadden. Tijdens de achtervolging werden snelheden gehaald tot zo’n 140 kilometer per uur. Eén van de crossmotoren stopte, maar de agent besloot achter de andere bestuurder. "Kerel, stoppen!", riep de motoragent nog, maar de crossmotorrijder gaf geen gehoor.

De meldkamer riep ondertussen de politiehelikopter in. Vanuit de lucht hield de heli de motorcrosser in het vizier en gaf de locatie telkens door. De motoragent hield bewust afstand, om de bestuurder later op een veilige plek aan te houden. Uiteindelijk lukte het om de man in Zoetermeer van zijn motor te krijgen en tegen de grond te werken. "Sorry, sorry, sorry, sorry", riep de verdachte terwijl hij werd geboeid. Maar daar had de agent geen boodschap meer aan: "Je hebt zo vaak de kans gehad, vriend."

Volgens de politie duurde de achtervolging bijna een half uur. Daarbij reed de verdachte over trottoirs en fietspaden en negeerde hij meerdere stoptekens. Hij is aangehouden voor opzettelijk verkeersgevaarlijk gedrag.

Lees ook

Vrouw lokt fietsendief in de val, grote achtervolging door Tilburg
Vrouw lokt fietsendief in de val, grote achtervolging door Tilburg
Wildwesttaferelen in 't Gooi: meerdere politiewagens in puin na lange achtervolging
Wildwesttaferelen in 't Gooi: meerdere politiewagens in puin na lange achtervolging

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.