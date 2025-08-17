Terug

Vrouw lokt fietsendief in de val, grote achtervolging door Tilburg

Crime

Vandaag, 15:38

Een poging om een gestolen fiets terug te krijgen, mondde zaterdagmiddag in Tilburg uit in een wilde achtervolging. Een 19-jarige Belg probeerde na een afgesproken ontmoeting met de politie te vluchten door een sportcentrum en een nieuwbouwwijk, maar dankzij alerte buurtbewoners kon hij alsnog worden ingerekend.

Een vrouw uit Tilburg schrok zich een hoedje toen ze haar gestolen elektrische fiets op een verkoopsite dacht te zien staan. Ze maakte een afspraak met de verkoper bij het sportcentrum aan de Stappegoorweg en schakelde de politie in. Samen spraken ze af dat ze een seintje zou geven zodra ze zeker wist dat het om haar fiets ging.

Toen de ontmoeting plaatsvond en de politie opdook, ging de verkoper er halsoverkop vandoor. Hij rende het sportcentrum in, sprong in de ijshal van de tribunes en vluchtte via de nooduitgang. Daarna nam hij de benen door een nieuwbouwwijk, klom over hekken en probeerde de agenten van zich af te schudden. Een alerte bewoner wees de politie echter de goede richting, waardoor de achtervolging werd voortgezet.

Buurtbewoners grijpen in

De verdachte probeerde zich nog te verstoppen in een bosje, maar toen hij weer wegrende, hielpen buurtbewoners de politie door hem tegen te houden. Daarop kon de verdachte, een 19-jarige man uit het Belgische Poppel, worden aangehouden. Hij werd in de boeien geslagen en meegenomen naar het cellencomplex. Na een verklaring mocht hij dezelfde avond weer naar huis, maar hij zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden.

Voor de Tilburgse vrouw liep de zaak toch anders dan gedacht: de fiets bleek niet van haar te zijn. Wel was hij gestolen van een andere eigenaar, die eerder aangifte had gedaan. Dankzij de actie kan die zijn fiets nu terugkrijgen. De Belg had voor het vervoer een auto gehuurd, die inmiddels door het verhuurbedrijf is opgehaald bij het sportcentrum.

