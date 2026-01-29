Man rijdt 200 km/u en ramt politieauto's tijdens achtervolging

Tijdens een politieachtervolging heeft een man uit Badhoevedorp afgelopen maandag met snelheden tot 200 kilometer per uur gereden en meerdere politievoertuigen geramd. De 55-jarige bestuurder is aangehouden nadat agenten zijn auto klemzetten op de A16 bij Rijsbergen, meldt de politie donderdag.

In de auto, die een buitenlands kenteken had, vonden agenten een tas met enkele kilo's xtc-pillen. Later op maandagavond hield de politie in een woning in Rotterdam een 36-jarige man aan. Hij zou de tas met xtc-pillen eerder aan de bestuurder van de achtervolgde auto hebben overgedragen.

In de woning van deze verdachte trof de politie nog eens enkele kilo's aan verschillende soorten drugs aan, evenals zwaar vuurwerk.

Tas overgedragen

Agenten zagen in Rotterdam hoe de tas werd overgedragen aan de bestuurder. Dat wekte argwaan, waarna de politie besloot de auto te volgen. Volgens de politie reed het voertuig vervolgens "weg richting België", waarna een achtervolging werd ingezet.