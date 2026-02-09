Volg Hart van Nederland
Bestelbus crasht 'na achtervolgen' van andere auto, bestuurder gevlucht

Ongeluk

Vandaag, 11:49 - Update: 4 uur geleden

Op de Kreeksluisweg in Oosterhout is het flink misgegaan na wat volgens getuigen een achtervolging tussen twee voertuigen zou zijn geweest. Een witte bestelbus veroorzaakte daarbij een zware crash en liet een spoor van vernieling achter.

Volgens getuigen zou de witte bestelwagen een andere auto hebben gevolgd. Hoe hard er werd gereden, is niet duidelijk. Na het ongeluk zou de bestuurder van de bestelbus zijn weggerend. De politie heeft de bestuurder voor zover bekend nog niet kunnen vinden.

Bestuurder spoorloos

De bestuurder zou mogelijk onder invloed zijn geweest, maar dat is niet bevestigd. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd en wie er achter het stuur zat op het moment van het ongeluk.

De bijrijder van de witte bestelbus raakte gewond. Deze persoon is ter plaatse nagekeken in een ambulance. Hoe ernstig het letsel is, is niet bekendgemaakt.

Grimmige sfeer op straat

Na het incident ontstond er volgens een correspondent ter plaatse een grimmige sfeer op de plek van het ongeluk. Meerdere politie-eenheden kwamen naar de Kreeksluisweg om de situatie onder controle te houden en sporen veilig te stellen.

De weg was enige tijd deels afgesloten voor het onderzoek.

Door Redactie Hart van Nederland

