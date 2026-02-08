Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Twee mensen aangereden in Amsterdam tijdens politieachtervolging

Crime

Vandaag, 07:51 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Bij een politieachtervolging in Amsterdam zijn zaterdagavond twee personen aangereden door een vluchtende autobestuurder, meldt AT5. Deze is na afloop van de achtervolging aangehouden.

De achtervolging begon volgens de stadszender rond 21.45 uur in het centrum, nadat de automobilist een stopteken van de politie negeerde. Meerdere politieauto's zetten met zwaailichten en sirenes de achtervolging in. Op de Zeeburgerdijk en in de Molukkenstraat werden twee personen aangereden, vermoedelijk door de vluchtende auto, zegt de politie tegen AT5.

Een van de slachtoffers, een fietser, werd ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel. Het andere slachtoffer is voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Over de toestand van die persoon is nog niets bekend.

De achtervolging eindigde op de Eikenweg in Oost. De bestuurder, de enige inzittende van de auto, is aangehouden. Waarom hij op de vlucht sloeg, is nog onduidelijk.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.