Twee mensen aangereden in Amsterdam tijdens politieachtervolging

Bij een politieachtervolging in Amsterdam zijn zaterdagavond twee personen aangereden door een vluchtende autobestuurder, meldt AT5. Deze is na afloop van de achtervolging aangehouden.

De achtervolging begon volgens de stadszender rond 21.45 uur in het centrum, nadat de automobilist een stopteken van de politie negeerde. Meerdere politieauto's zetten met zwaailichten en sirenes de achtervolging in. Op de Zeeburgerdijk en in de Molukkenstraat werden twee personen aangereden, vermoedelijk door de vluchtende auto, zegt de politie tegen AT5.

Een van de slachtoffers, een fietser, werd ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel. Het andere slachtoffer is voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Over de toestand van die persoon is nog niets bekend.

De achtervolging eindigde op de Eikenweg in Oost. De bestuurder, de enige inzittende van de auto, is aangehouden. Waarom hij op de vlucht sloeg, is nog onduidelijk.