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Verdachte fatale schietpartij Amsterdam-Noord blijft langer in voorarrest

Crime

Vandaag, 15:28

De verdachte van de dodelijke schietpartij op de NDSM-kade in Amsterdam blijft twee weken langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris maandag besloten. De man zit nog in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

In bovenstaande video vertelt de neef van de doodgeschoten Marcel hoe hard het verlies van zijn oom, die voor hem als een vader was, bij hem binnenkomt.

De verdachte zou vrijdagmiddag de 61-jarige Marcel hebben neergeschoten op een druk terras. Het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen. Voorafgaand aan de schietpartij was er een woordenwisseling.

'Amin D.'

Volgens Het Parool gaat het om de Amsterdammer Amin D., die in Amsterdam-Noord woont. De politie heeft zijn identiteit nog niet bevestigd. De krant schrijft daarnaast dat D. eerder met justitie in aanraking kwam en onder meer in het Justitieel Complex Zaanstad zou hebben gezeten. Het overleden slachtoffer zou daar hebben gewerkt.

Of dat verband houdt met de schietpartij, wordt nog onderzocht. De politie heeft daar nog niets over bekendgemaakt.

Door Redactie Hart van Nederland

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