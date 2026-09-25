Buurtbewoners aangeslagen na dodelijke schietpartij: 'Ik hoorde al het geschreeuw'

Buurtbewoners en ooggetuigen van de schietpartij in Amsterdam-Noord zijn geschrokken van het heftige incident. Vrijdagmiddag werd aan de NDSM-kade een medewerker van Justitieel Complex Zaanstad doodgeschoten. Het wapen is inmiddels opgespoord en de verdachte is opgepakt.

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Hart van Nederland sprak vrijdag met een van de ooggetuigen: "Ik stond er vanmiddag bij. Er stond een schreeuwende man bij het restaurant. Dat is niet opvallend, want dat gebeurt heel vaak. De man werd weggestuurd door iemand van het terras. Ik doe vervolgens drie stappen achteruit en een paar stappen vooruit en hij gaat schieten."

"Ik denk: dit kan gewoon niet bestaan. Iedereen vloog van het terras af. En ik dacht: wat moet ik doen? Ik stond bij de pont. De pont kwam eraan. Ik dacht: ik stap op die pont en ik ben weg. Maar dat ging niet. Die pont ging achteruit. Die kwam niet aan. En toen kwam er nog een schot. Hij heeft twee keer geschoten", vertelt de vrouw.

Hart van Nederland sprak na de schietpartij met de politiewoordvoerder over het incident, zo is te zien in de onderstaande video:

1:43 Verdachte gooit wapen in IJ na dodelijke schietpartij op terras Amsterdam-Noord

Aangeslagen buurtbewoners

Ook de buurt was geschrokken, zo vertelt een man aan ons: "Het was een paar minuten na drie uur. Het is een mooie dag. Het is vrijdag dus een dag waarop je dan op het terras gaat borrelen of een late lunch doet. Dus we realiseerden ons ook dat er families en kinderen daar aanwezig konden zijn."

Een andere buurtbewoner reageert ook aangeslagen. "Ik schrok. Ik dacht in eerste instantie; zou ik naar beneden rennen? Ik woon erboven dus ik hoorde al het geschreeuw. Ik dacht: straks heeft die nog een vuurwapen. Dus ik bleef boven. Toen hoorde ik al die helikopters. Ik dacht: ik blijf even thuis", vertelt ze. "Het is heftig waar de wereld naartoe gaat."